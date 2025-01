Siracusa - Sambiase, febbre d'alta quota, Ricci ai tifosi: "I leoni non si arrendono mai"

Mancano quattro giorni alla sfida di alta classifica fra il Siracusa ed il Sambiase. Se gli azzurri la spunteranno, potrebbe anche essere la svolta del campionato. Con Mimmo Maggio e compagni che potrebbero prendere il largo e salutare le inseguitrici. Domenica 5 gennaio al 'Nicola De Simone', fischio d'inizio alle 14,30 ,è previsto il pubblico delle grandi occasione. La capolista ha bisogno dei propri sostenitori per tentare la fuga, approfittando anche di un girone di ritorno favorevole, a parte la trasferta di Reggio Calabria. Tutte le inseguitrici dovranno passare da Siracusa e tra le mura amiche, ad oggi, la squadra di Marco Turati non ha fatto sconti a nessuno. I risultati del campo, nelle ultime due giornate con l'inserimento in squadra dal primo minuto di Limonelli e Di Grazia, hanno dato più smalto al Siracusa, che adesso diverte sotto il profilo dello spettacolo e continua a fare gol, senza subirne.

Intanto il presidente Alessandro Ricci, dal canale social del club, scrive un messaggio indirizzato ai tifosi, alla città. "

" Il 2024 è stato l’anno della conferma - dice il patron - una squadra che si è fatta simbolo di appartenenza, un popolo che ha scelto di credere, una Città che si è riscoperta orgogliosa di sé stessa. Abbiamo camminato insieme, passo dopo passo, verso traguardi che sono stati il frutto di lavoro, sacrificio e cuore. Ora, all’alba del 2025, ci troviamo davanti a una nuova, importantissima pagina da scrivere. È il momento di guardare ancora più in alto, mantenendo saldo ciò che ci rende unici: la nostra identità, la nostra storia, il nostro legame indissolubile con Siracusa L’anno che verrà ci chiederà tutto, ma ci restituirà altrettanto. Ogni sfida sarà una possibilità, ogni ostacolo un’occasione per dimostrare chi siamo: Leoni, siracusani, una squadra che non si arrende mai. Uniti verso il nostro obiettivo, con il desiderio di continuare a essere una luce per i bambini che sognano il campo, per i tifosi che vivono ogni emozione, per una Città che trova in noi una ragione per sorridere. Siamo pronti a portare Siracusa dove merita di essere, con Voi al nostro fianco".

Il presidente Alessandro Ricci (foto Valentino Cilmi)