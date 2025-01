Intimidazione a deputato, solidarietà Anci e vescovo di Agrigento ad Angelo Cambiano

L'ANCI Sicilia esprime solidarietà al deputato regionale Angelo Cambiano "vittima di un grave atto di intimidazione". "Quanto accaduto - commentano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Associazione dei comuni siciliani - oltre a rappresentare un grave attacco personale è anche un'offesa per tutti coloro che combattono ogni giorno per la legalità". "Riponiamo fiducia nella giustizia consapevoli che Cambiano proseguirà nel suo impegno con più determinazione di prima", aggiungono. L'Arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, esprime "solidarietà all'onorevole Angelo Cambiano, già sindaco di Licata, vittima di un grave atto di intimidazione". "Quanto accaduto oltre a rappresentare un grave attacco personale, per l'obiettivo preso di mira — la sede della sua segreteria politica — è anche un pesante tentativo di minare e destabilizzare l'opera di servizio al bene comune", aggiunge.

Monsignor Damiano, "nel condannare ogni forma di violenza e intimidazione, invita la comunità ecclesiale di Licata e tutte le persone di buona volontà, ad opporsi ad ogni forma di violenza e sostenere con coraggio e determinazione chi si spende per il bene della comunità".