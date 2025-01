Al via i precongressi della Fnp della Cisl di Ragusa e Siracusa

Stagione congressuale al via per la FNP Cisl Ragusa Siracusa. In vista del congresso territoriale, in programma il prossimo 25 febbraio, i Pensionati della Cisl avviano, sia a Ragusa che a Siracusa, i precongressi

“L'appuntamento – dichiara il segretario generale della FNP territoriale, Antonio Nicosia - rappresenta l'occasione per una riflessione sul valore del sindacato e, in particolare, sul suo impegno volto alla tutela e alla rappresentanza dei pensionati. Una riflessione preliminare sui temi che caratterizzano le politiche sindacali a sostegno dei nostri iscritti, in particolare, e del contesto sociale dei due territori in generale”.

Ai partecipanti ai precongressi, tra l’altro, il compito di nominare democraticamente coloro i quali parteciperanno al Congresso territoriale di Ragusa-Siracusa.

Al fine di garantire una ampia partecipazione degli iscritti, la Segreteria territoriale ha così previsto diversi momenti di confronto e partecipazione.

Si inizia mercoledì 8 gennaio a Modica raggruppando anche i comuni di Ispica, Scicli e Pozzallo.

Il giorno dopo, 9 gennaio, la FNP si ritroverà a Ragusa riunendo anche gli iscritti di S. Croce Camerina, Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi;

Il 10 gennaio primo appuntamento in provincia di Siracusa. Ad Augusta si ritroveranno anche i Comuni di Melilli, Priolo, Carlentini, Francofonte e Lentini.

Il 15 gennaio toccherà a Vittoria ospitare il precongresso insieme ai comuni di Comiso e Acate.

Il 16 gennaio si chiude a Siracusa dove saranno presenti anche gli iscritti dei comuni di Buscemi, Buccheri, Cassaro, Ferla, Canicattini Bagni, Floridia, Solarino, Sortino e Palazzolo Acreide.

Poco prima delle vacanze natalizie si è tenuto questo incontro anche a Noto. In quella occasione l’elezione dei primi otto delegati al Congresso territoriale.