Furto con spaccata a Vittoria, i commercianti: saremo costretti a dormine nei negozi

Ancora un furto con spaccata a Vittoria. E' stato commesso ai danni del negozio di biancheria Kisenè di via Generale Cascino. Ad agire sarebbe stato un giovane a bordo di una Fiat Panda usata come ariete per infrangere la vetrina d'ingresso dell'esercizio commerciale. Il ladro ha "puntato" il registratore di cassa, ma ha trovato solo 50 euro. Molto più rilevante il danno alla vetrina. Non sarebbe stato portato nulla, anche perchè il ladro si sarebbe affrettato a fuggire per evitare l'arrivo della Polizia. Il furto sarebbe stato commesso intorno all'una. Commercianti esasperati per questi furti in pieno centro; chiedono maggiori controlli delle forze dell'ordine. "Continuando di questo passo - dicono - saremo costretti a dormire dentro i negozi ".

Foto Franco Assenza