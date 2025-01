Ruba al liceo Einaudi di Siracusa 22tablet e un pc: 27 arrestato

Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di un coltello la Polizia di Stato ha arrestato a Siracusa un 27enne. Nell'auto dell'uomo, fermato nella notte per un controllo dagli agenti delle Volanti, sono stati trovati 22 tablet, un Pc portatile e un drone, risultati rubati nel fine settimana al liceo Einaudi. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 1.000 euro in contanti, probabile provento del furto perpetrato all'interno della stessa scuola che stava effettuando una raccolta fondi. L'uomo, che ha opposto una strenua resistenza per non entrare nell'autovettura di servizio che lo avrebbe condotto in Questura, è stato arrestato. Anche un 40enne è stato denunciato a piede libero. Sequestrato anche un coltello a scatto. Il materiale sequestrato, di proprietà del liceo Einaudi, in mattinata sarà restituito alla scuola.