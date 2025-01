Palermo, 2 condanne e un'assoluzione a fiancheggiatori di Messina Denaro

Il gup di Palermo Marco Gaeta in abbreviato ha condannato per mafia due professionisti, l'architetto Massimo Gentile e il radiologo Cosimo Leone, e assolto "perché il fatto non sussiste" un giovane incensurato,Leonardo Gulotta, tutti arrestati il 27 marzo dell'anno scorso con l'accusa di essere i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. A dieci anni è stato condannato Gentile mentre a 8 anni Leone. La procura aveva chiesto per entrambi 12 anni per associazione mafiosa. Secondo le indagini, Gentile avrebbe prestato la sua identità al mafioso latitante consentendogli di acquistare una macchina e una moto, mentre Leone si sarebbe occupato del boss ormai malato durante un ricovero all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, dove all'inizio di novembre del 2020, era stato sottoposto a un primo intervento dopo la diagnosi di tumore. Gulotta, invece, avrebbe messo a disposizione di Messina Denaro il suo numero di cellulare. Ma il giudice lo ha scagionato. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Gianluca De Leo, Bruno Brucoli e Pierangelo Padova.