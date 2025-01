Uccise il compagno della sua ex convivente: 21enne in carcere a Catania

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane, Calogero Michael Romano, 21 anni, indiziato del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo etneo, avrebbero permesso di acquisire elementi per i quali l'indagato e' ritenuto responsabile dell'omicidio in danno di Giuseppe Francesco Castiglione. Le investigazioni hanno avuto origine dalla segnalazione, giunta alla sala operativa della Questura di Catania nel primo pomeriggio del 9 gennaio scorso, relativa all'omicidio del ragazzo raggiunto da colpi di arma da fuoco in piazza Palestro. Sul posto, gli investigatori, identificato il ferito, colpito in varie parti del corpo, hanno effettuato gli accertamenti tecnici mediante il supporto di personale del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica - Sicilia Orientale, refertando campionature di sostanza ematica presenti sul piano di calpestio di piazza Palestro. I poliziotti avevano sequestrato sei bossoli calibro 6,35 ed una cartuccia inesplosa, oltre che due mezzi, un'autovettura Nissan Qashqai, di colore bianco, nella disponibilita' del ferito, ed uno scooter Honda SH 300, in uso al presunto attentatore, trovato sui luoghi, abbandonato, con le chiavi nel quadro ed il blocca sterzo disinserito. Grazie agli approfondimenti svolti dal personale della specializzata cellula operativa della Squadra Mobile che tratta i reati contro la persona, e l'esame delle immagini del sistema di video sorveglianza, sono state ricostruite le fasi antecedenti al reato ed e' stato identificato l'indagato. Il giovane era in piazza Palestro mentre attendeva l'arrivo di qualcuno. Aveva con se' una pistola. Romano, dopo una prima fase in cui si era reso irreperibile, si e' poi costituito, confessando i fatti, riconducibili a contrasti di natura sentimentale essendo la vittima, nel frattempo deceduta, il compagno della sua ex convivente. Da qui il fermo. Il giovane e' nel carcere di Piazza Lanza. Il Gip ha convalidato il fermo e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.