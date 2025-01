Incendio a Vignalonga a Floridia, fiamme in una palazzina a 2 piani

Momenti di grande paura oggi a Floridia. Un incendio, verso le 12,45, è scoppiato agli interni di uno scantinato in un edificio a due piani, nel rione di Vignalonga. Secondo quanto si apprende, un'auto che si trovava parcheggiata all'interno sarebbe andata a fuoco. Sono stati gli stessi condomini a fare scattare l'allarme ed in via del Gelsomino sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Tenenza e un'ambulanza del 118 per timore che potessero esserci persone intossicate. Nessuno, con il fuoco spento ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Restano da accertare le cause dell'incendio di Vignalonga. Saranno i vigili del fuoco a stabilirte se si è trattato di un incendio accidentale oppure doloso.