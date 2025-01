Anziano rapinato e picchiato a Lentini, dubbi sui fatti degli investigatori

Potrebbe non essere una rapina l’episodio di domenica cui è rimasto vittima un anziano lentinese tutt’ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Le attente ricostruzioni degli investigatori del Commissariato, corroborate dalle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno acclarato che il settantunenne si è procurato le ferite cadendo accidentalmente senza che alcuno gli avesse usato violenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce sull’accaduto che, stante le ricostruzioni sin d’ora esperite, confermano che le ferite riportate dall’uomo non sono riconducibili ad una violenta rapina.