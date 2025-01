Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, il PD: criticità malgrado le denunce

“Dopo che il nostro deputato regionale, l’onorevole Nello Dipasquale, e il nostro segretario cittadino, Peppe Calabrese, hanno puntato i riflettori sull’esiguità dell’organico del pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, non sembra che le cose siano cambiate molto. Continuiamo a ricevere segnalazioni di utenti costretti a un’attesa lunghissima. E non comprendiamo perché la direzione strategica non riesca a individuare le opportune soluzioni. Stiamo parlando di cura delle persone, di attenzione verso chi ha bisogni specifici legati alla salute. Non è possibile continuare in questo modo”. Parola dei consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, che si appellano, unitamente al segretario Calabrese, a quanti hanno la possibilità di intervenire e di individuare una soluzione. “La questione è drammaticamente seria – continuano Calabrese, Chiavola e Podimani – non foss’altro perché incide su scelte che possono risultare in qualche modo legate al futuro di ogni paziente. Se non si interviene in maniera tempestiva, quando è il caso, si rischia molto. E gli operatori questo lo sanno. E lo sanno pure i vertici dell’Asp. Il pronto soccorso si è trasformato ormai da tempo in un campo da guerra. E questo non è ammissibile. Rivolgo, al contempo, il mio sincero ringraziamento a tutti i sanitari che si dannano per dare delle risposte efficaci. Ma è chiaro che, anche per loro, questo modo di fare è diventato estremamente pesante. Bene hanno fatto i vertici del Pd di casa nostra ad animare questo viaggio nella Sanità, denunciando tutto ciò che non va. Ora ci aspettiamo risposte serie e concrete”.

Nella foto, da sinistra: Calabrese, Chiavola e Podimani