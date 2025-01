Droga dal Sudamerica in Calabria, dieci arresti della Finanza

Un'operazione della Guardia di finanza è stata eseguita per l'arresto di 10 soggetti, 5 colombiani e 5 italiani, accusati di aver promosso, organizzato e realizzato un intenso traffico di sostanze stupefacenti dal Sudamerica. In particolare, i narcos colombiani rifornivano di cocaina organizzazioni criminali operanti in Calabria, Lazio e Veneto. Gli indagati avevano anche allestito un laboratorio per la trasformazione della cocaina da liquida a solida, facendo appositamente trasferire in Italia un"chimico" colombiano che avrebbe curato l'attività, avendo l'organizzazione pianificato successive e ingenti importazionidi stupefacente