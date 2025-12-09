Agenas, alta mortalità per bypass aorto-coronarico in Sicilia

Alta percentuale in Sicilia di mortalità a 30 giorni da un intervento di bypass aorto-coronarico isolato (Bac) e da un intervento sulle valvole cardiache. Per entrambi gli indicatori (calcolati dal Pne su base biennale), la soglia è fissata al 4%. Nel 2024 la variabilità territoriale tra strutture è rimasta complessivamente elevata in alcuni contesti, in particolare l'Isola è stata l'unica regione a sforare tale media, tra 3 e 6%. Lo evidenzia l'agenzia nazionale per i servizi sanitair regionali (Agenas), che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025 (esiti 2024) ha valutato le performance sulla base di specifici indicatori per ogni area considerata.