Asaro nominato AD del Consorzio trasporti siciliani

Il consiglio di amministrazione del Consorzio Trasporti Siciliani ha ufficializzato la nomina di Vincenzo Asaro quale nuovo amministratore delegato. Asaro, 56 anni, porta con sé oltre vent'anni di esperienza nel trasporto pubblico locale, maturata in ruoli di vertice che hanno coniugato gestione operativa, governance consortile e sviluppo industriale, con una forte specializzazione nei processi di modernizzazione del settore. Attualmente è direttore di Sais Autolinee e componente del consiglio generale nazionale di Anav.

Il Consorzio Trasporti Siciliani (Co.Tra.S.) rappresenta una delle principali piattaforme industriali della mobilità regionale: circa 30 milioni di bus/km annui, una flotta di oltre 600 autobus e una rete capillare che integra servizi urbani ed extraurbani, garantendo continuità, copertura territoriale e presidio dell'intera Sicilia.

La nomina di Vincenzo Asaro si colloca in una fase di profonda trasformazione del trasporto pubblico locale siciliano, caratterizzata da nuovi modelli di affidamento, transizione digitale, integrazione tariffaria, rinnovamento del parco mezzi e politiche di mobilità smart sempre più orientate al passeggero. Al nuovo amministratore delegato è affidata una missione chiara: rafforzare il modello consortile come piattaforma unica, superare frammentazioni operative, standardizzare processi e accelerare l'evoluzione del Consorzio verso un sistema di trasporto pubblico moderno, integrato e competitivo, in linea con le migliori pratiche nazionali ed europee. "Il trasporto pubblico non può più limitarsi a garantire chilometri - spiega Asaro - ma deve offrire soluzioni di mobilità intelligenti, integrate e accessibili. Tecnologia, programmazione e centralità del passeggero non sono slogan, ma strumenti operativi per rendere il trasporto pubblico locale un'alternativa reale all'auto privata e un fattore di sviluppo per i territori".