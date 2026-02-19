ou
ULTIME NOTIZIE

Pallanuoto, l'Ortigia si aggiudica il derby con il Telimar: vantaggio in vista dei play out

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
La Sicilia fa un tris di premi con 10eLotto a Paceco, Modica e Messina

La Sicilia fa un tris di premi con 10eLotto a Paceco, Modica e Messina

CronacaMessinaRagusaTrapani

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, i premi più consistenti hanno portato nell’isola una tripletta complessiva da 145mila euro.
Il colpo più alto è stato centrato a Paceco, in provincia di Trapani, dove un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro grazie a un “8” Doppio Oro, realizzato con una giocata da 4 euro effettuata in piazza Vittorio Emanuele. La fortuna ha poi fatto tappa a Modica, dove un “8” ha regalato 25mila euro a un giocatore di via Risorgimento. A questi si aggiungono i 20mila euro vinti a Messina, in via Socrate.
Nel complesso, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 562 milioni di euro.

Potrebbero Interessarti