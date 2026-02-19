La Sicilia fa un tris di premi con 10eLotto a Paceco, Modica e Messina

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, i premi più consistenti hanno portato nell’isola una tripletta complessiva da 145mila euro.

Il colpo più alto è stato centrato a Paceco, in provincia di Trapani, dove un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro grazie a un “8” Doppio Oro, realizzato con una giocata da 4 euro effettuata in piazza Vittorio Emanuele. La fortuna ha poi fatto tappa a Modica, dove un “8” ha regalato 25mila euro a un giocatore di via Risorgimento. A questi si aggiungono i 20mila euro vinti a Messina, in via Socrate.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 562 milioni di euro.