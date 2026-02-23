ou
ULTIME NOTIZIE

Vittoria, spaccio di droga: 39enne arrestato dalla Polizia davanti a una scuola

Mattarella a Niscemi: sopralluogo, incontri col sindaco e con gli studenti

CronacaFatti&NotizieCaltanissetta

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato intorno a mezzogiorno a Niscemi, la città sconnvolta sconvolto dalla frana. Il capo dello Stato - come riferisce Sicilia Web ha effettuato un rapido sopralluogo nella cosiddetta zona rossa, col capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, poi la visita nella scuola Mario Gori, l'istituto elementare in cui sono stati provvisoriamente spostati gli alunni di altre scuole inagibili.
Mattarella è stato accolto dal sindaco Massimiliano Conti e da un rappresentante della prefettura nella piazza gremita da centinaia di cittadini che l'hanno accolto con un lungo applauso. Il capo dello Stato si è soffermato a parlare con alcuni residenti e ha stretto la mano a tante persone.
Previste per domani le visite di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Nicola Fratoianni.

