ou
ULTIME NOTIZIE

Pozzallo, nuovo sbarco di migranti: sono 37 bengalesi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Samot Ragusa
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Pallamano maschile, serie B. Al via il girone di ritorno del torneo

Pallamano maschile, serie B. Al via il girone di ritorno del torneo

CronacaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

Capolista in trasferta, inseguitrice in casa. Inizia in questo modo il girone di ritorno del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal comitato regionale Figh presieduto da Sandro Pagaria. La capolista Albatro N. G. va in trasferta a Mascalucia contro la New Handball Mascalucia mentre l’inseguitrice Regalbuto ospita il Caffè Klara Avola. L’Aretusa fresca vincitrice della Coppa Sicilia attende tra le mura amiche il Giovinetto Petrosino mentre l’Autosicura Marsala gioca il derby casalingo contro l’Alcamo. Il Villaurea Palermo va a fare visita all’Agriblu Modica mentre in anticipo il TH Mascalucia ha battuto l’Albatro Y.G.

Questi gli incontri della prima giornata di ritorno:

TH Mascalucia - Albatro Y.G. 38 - 32

Agriblu Modica - Villaurea Palermo

Autosicura Marsala - Pallamano Alcamo

Aretusa Siracusa - Puleo Giovinetto Petrosino

Pallamano Regalbuto - Caffè Klara Avola

New Handball Mascalucia - Albatro N.G.

La Classifica

Albatro N.G. 22

Pallamano Regalbuto 20

Pallamano Aretusa 16

Autosicura Marsala 16

TH Mascalucia 16

Caffè Klara Avola 10

Albatro Y.G. 10

Villaurea Palermo 8

Puleo Giovinetto Petrosino 8

Agriblu Modica 4

New Handball Mascalucia 2

Pallamano Alcamo 0

Potrebbero Interessarti