Pallamano maschile, serie B. Al via il girone di ritorno del torneo
Capolista in trasferta, inseguitrice in casa. Inizia in questo modo il girone di ritorno del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal comitato regionale Figh presieduto da Sandro Pagaria. La capolista Albatro N. G. va in trasferta a Mascalucia contro la New Handball Mascalucia mentre l’inseguitrice Regalbuto ospita il Caffè Klara Avola. L’Aretusa fresca vincitrice della Coppa Sicilia attende tra le mura amiche il Giovinetto Petrosino mentre l’Autosicura Marsala gioca il derby casalingo contro l’Alcamo. Il Villaurea Palermo va a fare visita all’Agriblu Modica mentre in anticipo il TH Mascalucia ha battuto l’Albatro Y.G.
Questi gli incontri della prima giornata di ritorno:
TH Mascalucia - Albatro Y.G. 38 - 32
Agriblu Modica - Villaurea Palermo
Autosicura Marsala - Pallamano Alcamo
Aretusa Siracusa - Puleo Giovinetto Petrosino
Pallamano Regalbuto - Caffè Klara Avola
New Handball Mascalucia - Albatro N.G.
La Classifica
Albatro N.G. 22
Pallamano Regalbuto 20
Pallamano Aretusa 16
Autosicura Marsala 16
TH Mascalucia 16
Caffè Klara Avola 10
Albatro Y.G. 10
Villaurea Palermo 8
Puleo Giovinetto Petrosino 8
Agriblu Modica 4
New Handball Mascalucia 2
Pallamano Alcamo 0