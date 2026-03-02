ou
Caltanissetta, droga e cellulari ai detenuti con un drone: tre arrestati

I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato tre persone- un uomo di 29 anni e due donne rispettivamente di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia- per traffico di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Durante un servizio di controllo, i tre sono stati trovati fermi in un'auto in una via poco distante dal carcere. Il veicolo è stato perquisito e all'interno sono stati scoperti: un drone, 13.695 euro, 18 smartphone e 300 grammi di hashish. Secondo l'accusa, gli indagati erano pronti a utilizzare il drone per sorvolare l'area dell'istituto di pena e far avere droga e telefoni ai reclusi. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la detenzione in carcere per il 29enne e l'obbligo di dimora per le due donne. (ANSA)

