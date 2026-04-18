Frana di Niscemi, primi ristori: pagati contributi a 56 imprese

Arrivano i primi ristori per le imprese di Niscemi colpite dalla frana di fine gennaio. La Regione Siciliana ha erogato contributi a 56 aziende per un totale di oltre 970 mila euro, somme già accreditate agli imprenditori.

I pagamenti sono stati effettuati da Irfis-FinSicilia sulle domande ritenute ammissibili nell’ambito del primo bando dell’assessorato alle Attività produttive, chiuso a fine febbraio. Ogni impresa ha ricevuto fino a un massimo di 20 mila euro, per sostenere la ripresa delle attività interrotte.

Restano ancora in sospeso tre richieste, in attesa di integrazione della documentazione, mentre altre quattro domande, presentate dopo la proroga del bando al 10 aprile, sono ancora in fase di valutazione.

«Come avevamo promesso, abbiamo agito velocemente per garantire liquidità immediata alle aziende di Niscemi. Così, potranno ripartire quanto prima con le loro attività. L’obiettivo è non solo quello di tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo dell’economia locale, ma anche restituire una dose di normalità a un territorio ferito. Desidero ringraziare l’assessorato delle Attività produttive e l’Irfis per l’efficienza dimostrata nella gestione delle domande presentate e nell’erogazione delle risorse. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, assicurando il completamento delle procedure in corso e il massimo supporto alle imprese che stanno ancora affrontando le conseguenze dell’evento», afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.