Ponte sullo Stretto, la procura di Roma indaga per corruzione

La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del Ros all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte di Conti (in quiescenza dal febbraio scorso), un avvocato già Consigliere di amministrazione della società "Stretto di Messina Spa" e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.

Come sindaco della città di Messina seguo con attenzione le notizie emerse nelle ultime ore in merito all'indagine che coinvolge alcuni soggetti nell'ambito delle attività connesse al Ponte sullo Stretto. Confido nel lavoro della magistratura, che ha il compito di accertare i fatti e le eventuali responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

Allo stesso tempo, ritengo sia importante evitare conclusioni affrettate: le indagini riguardano fatti che dovranno essere verificati e non possono trasformarsi in sentenze preventive". Lo dice il sindaco di Messina Federico Basile.

"Prendo atto, inoltre, delle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha ribadito l'estraneità della società ai fatti contestati - aggiunge - Il Ponte sullo Stretto rappresenta un tema di grande rilevanza per il futuro di Messina, della Sicilia e dell'intero Mezzogiorno. Proprio per questo ogni passaggio deve svolgersi nel segno della massima trasparenza, della legalità e della correttezza amministrativa. È nell'interesse di tutti che venga fatta piena chiarezza sui fatti e che il confronto sul futuro di quest'opera continui a svilupparsi sulla base di elementi concreti e accertati".