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Tragica domenica in due spiagge siciliane: morti una bimba e un 59enne

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Tragica domenica in due spiagge siciliane: morti una bimba e un 59enne

Tragica domenica in due spiagge siciliane: morti una bimba e un 59enne

CronacaAgrigentoMessinaSiracusa

Un uomo di 59 anni siracusano e una bambina di 7 anni di Ravanusa sono morti a causa di malori improvvisi mentre erano fra mare e spiaggia rispettivamente a Lipari e Licata. Il dramma più straziante si è consumato in località Marianello, a Licata. La piccola originaria di Ravanusa, che già aveva problemi di salute, si è sentita male all’improvviso sull’arenile. Inutile ogni tentativo di soccorso, un improvviso arresto cardiaco non le ha lasciato scampo. Licata, atterrando sulla banchina, è giunto anche l’elisoccorso del 118: i sanitari hanno provato ripetutamente a rianimare la piccina, ma senza alcun risultato. Accertato il decesso, la bimba è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sotto choc i tanti bagnanti che affollavano la zona balneare, ma anche il sindaco di Licata, Angelo Balsamo: «Ho appena saputo della tragedia. Andrò all’obitorio per rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili».
Dramma anche alle Eolie dove un siracusano si è sentito male mentre stava facendo una nuotata di fronte a Canneto, a Lipari. Il 59enne si era allontanato da un noto lido della zona, ma a causa di un malore improvviso non è riuscito a tornare a riva. A vederlo in difficoltà e a soccorrerlo, un diportista che lo ha issato a bordo del suo natante. A terra ad attendere l’uomo i sanitari dell’ambulanza del 118. Anche in questo caso, ogni tentativo di salvataggio è risultato inutile. (GDS online)

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