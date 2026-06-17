Modica. Gestione impianti sportivi, Spadaro (PD): troppi ritardi e tanti silenzi

Il consigliere comunale del PD di Modica, Giovanni Spadaro, ha presentato una interrogazione alla sindaca e alla presidente del Consiglio sulle procedure di affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali. " Premesso che nel mese di settembre/ottobre avrà inizio la stagione sportiva e agonistica 2026/2027; ad oggi, per quanto risulta allo scrivente, non risultano ancora definite le procedure di affidamento e gestione di importanti impianti sportivi comunali quali la Piscina Comunale, il Palazzetto dello Sport PalaRizza e lo Stadio Comunale Pietro Scollo; la mancanza di certezze sulla gestione delle strutture rischia di compromettere la regolare ripresa delle attività sportive cittadine. Nel mirino del PD, la Piscina Comunale (sono state recentemente sollevate pubblicamente questioni riguardanti lo stato dei lavori, la riapertura dell’impianto e la predisposizione del nuovo bando di gestione); il PalaRizza (il Comune di Modica ha sottoscritto una convenzione con il libero consorzio ex Provincia di Ragusa, rendendo pertanto necessario definire modalità e tempi di utilizzo e gestione della struttura); lo Stadio Comunale Pietro Scollo dove sono attualmente in corso interventi finalizzati a consentirne la piena fruizione.

Spadaro chiede di sapere: se siano già stati predisposti o pubblicati i bandi e/o gli avvisi pubblici per l’affidamento e la gestione della Piscina Comunale, del PalaRizza e dello Stadio Comunale Pietro Scollo; qualora tali procedure non siano ancora state avviate, quali siano le motivazioni del ritardo; quali siano i tempi previsti per la pubblicazione dei bandi e per la successiva assegnazione delle strutture; quali misure l’Amministrazione intenda adottare per garantire la piena operatività degli impianti sportivi in vista dell’avvio della stagione sportiva e agonistica 2026/2027; se vi siano criticità amministrative, tecniche o economiche che possano incidere sui tempi di apertura e di utilizzo delle strutture; quali interlocuzioni siano state avviate con le associazioni e le società sportive interessate per assicurare continuità alle attività sportive cittadine.