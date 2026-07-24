Gerardina Trovato si ferma per salute: gli auguri della Rassegna di Strasatti

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando amarezza in tutto il direttivo della 74ª Rassegna Meccanico Agricola – 'A Fera di Strasatti, in programma dal 31 luglio al 4 agosto 2026.

Nella mattinata di ieri, infatti, il comitato organizzatore ha ricevuto una comunicazione ufficiale dal management di Gerardina Trovato, con la quale veniva annunciata l'impossibilità dell'artista siciliana di prendere parte alla serata inaugurale della manifestazione, dove avrebbe dovuto esibirsi in un live di circa un'ora, chiudendo "A Fera dei Talenti", la serata dedicata ai giovani talenti siciliani.

Poche ore dopo è stata la stessa Gerardina Trovato, con un video pubblicato sui propri canali social e accolto da migliaia di messaggi di affetto, a spiegare con grande commozione le ragioni dello stop: un delicato intervento chirurgico alle corde vocali e alla gola che la costringerà a fermarsi e ad annullare tutti gli impegni artistici programmati nelle prossime settimane.

Per il direttivo della Rassegna Meccanico Agricola e per i direttori artistici Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due), quella notizia ha rappresentato molto più della rinuncia di un'artista.

Gerardina Trovato era stata il primo nome scelto per inaugurare la manifestazione.

Una scelta nata dal cuore.

Enzo e Nicola, da sempre, amano raccontare e valorizzare le storie di chi nella vita ha saputo rialzarsi dopo le difficoltà. La storia personale e artistica di Gerardina rappresentava perfettamente lo spirito che il nuovo direttivo della Fiera voleva trasmettere: quello della rinascita, della speranza, della forza di ricominciare.

Per settimane il gruppo organizzatore aveva immaginato quella serata.

Si pensava già all'abbraccio che Strasatti avrebbe riservato all'artista, alle sue canzoni che da giorni risuonavano tra gli organizzatori durante i preparativi, al momento in cui tutta la piazza avrebbe cantato insieme a lei i suoi più grandi successi.

Era stato persino preparato un omaggio speciale.

L'artista Patrizia Martinico, componente del direttivo della Rassegna, ha infatti realizzato un prezioso piatto in ceramica dipinto a mano con il ritratto di Gerardina Trovato, pensato come dono simbolico della comunità di Strasatti.

Un regalo che non andrà perduto.

L'intenzione del comitato è infatti quella di consegnarlo personalmente all'artista non appena sarà possibile, oppure di farle arrivare questo segno di affetto durante il periodo della convalescenza.

Nel frattempo, sotto il video pubblicato dalla cantante e sui post della pagina ufficiale 'A Fera di Strasatti, sono arrivati centinaia di messaggi di vicinanza, condivisioni e parole di incoraggiamento da parte di tantissime persone che attendono di rivederla presto sul palco.

L'intero direttivo, guidato dal presidente Antonino Pulizzi, insieme ai direttori artistici Enzo Amato Más e Nicola Anastasi, si unisce a questo grande abbraccio collettivo, augurando a Gerardina una pronta guarigione e la certezza che le porte di Strasatti resteranno sempre aperte.

L'appuntamento è soltanto rimandato.

Appena le sue condizioni lo permetteranno, la comunità sarà pronta ad accoglierla con tutto l'affetto che aveva preparato per lei.

Manuela Villa raccoglie il testimone

Ricevuta la comunicazione dell'annullamento, l'organizzazione si è immediatamente attivata per individuare un'artista capace di raccogliere un'eredità tanto importante.

La scelta è ricaduta su Manuela Villa, cantante di grande esperienza, interprete dalla straordinaria vocalità e volto molto amato della televisione italiana.

Figlia dell'indimenticabile Claudio Villa, Manuela vanta una lunga carriera artistica tra teatri, piazze, programmi televisivi e Festival di Sanremo, oltre ad essere conosciuta dal grande pubblico anche per la partecipazione a importanti trasmissioni televisive e reality nazionali.

Nonostante una fittissima agenda estiva, l'organizzazione è riuscita a trovare una data disponibile proprio per venerdì 31 luglio, permettendo così di chiudere rapidamente l'accordo.

Sarà quindi Manuela Villa la protagonista musicale della serata inaugurale della Rassegna Meccanico Agricola, regalando al pubblico uno spettacolo dal vivo che si preannuncia intenso ed emozionante.

Il direttivo desidera rivolgerle il più caloroso benvenuto a Strasatti, certo che saprà conquistare il pubblico con la sua voce e la sua sensibilità artistica.

Una grande inaugurazione con Salvo La Rosa

La serata inaugurale di venerdì 31 luglio sarà dedicata a "A Fera dei Talenti – La Sicilia sale sul palco".

A presentare l'evento sarà Salvo La Rosa, volto storico della televisione siciliana, affiancato dalla comicità di Trikke e Due, il duo formato da Enzo e Nicola, che curano anche la direzione artistica della manifestazione.

Accanto ai giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia, il gran finale sarà affidato proprio al concerto live di Manuela Villa.

Cinque giorni di spettacoli e tradizioni

La 74ª Rassegna Meccanico Agricola continuerà poi con un programma ricco di appuntamenti.

Sabato 1° agosto spazio alla musica dal vivo con Essenza, tra i più apprezzati tributi ai Negramaro, che proporrà i più grandi successi della band di Giuliano Sangiorgi. A seguire salirà sul palco Antonio Pandolfo, tra gli attori e comici siciliani più apprezzati a livello nazionale.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta del teatro con la compagnia Terrarrussa, che porterà in scena la brillante commedia "Paròddrule", molto amata dal pubblico.

Lunedì 3 agosto riflettori puntati su "Radici di Stile – Strasatti in Passerella", una serata dedicata alla moda, alle attività del territorio, ai bambini, ai giovani e alle eccellenze locali. A condurre saranno la giovane presentatrice Adele Lagrutta, insieme a Enzo Amato Más e Nicola Anastasi, in una serata che unirà tradizione, eleganza e valorizzazione del territorio.

La manifestazione si concluderà martedì 4 agosto con il grande spettacolo di Alessandro Gandolfo, protagonista del coinvolgente tributo ad Adriano Celentano "Il Re della Via Gluck", uno show che negli ultimi anni ha conquistato numerose piazze italiane.

Non solo spettacoli

La Rassegna prenderà il via già giovedì 30 luglio con il tradizionale Torneo di Burraco, per il quale sono ancora aperte le iscrizioni.

Durante i cinque giorni della manifestazione il pubblico potrà inoltre partecipare a numerosi eventi collaterali: esposizioni meccanico-agricole, raduni di auto, moto e Vespe, attività dedicate alle famiglie, iniziative sportive, passeggiate ecologiche, momenti dedicati ai bambini e tante altre iniziative distribuite tra mattina, pomeriggio e sera.

Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale 'A Fera di Strasatti.

Un messaggio che viene dal cuore

La salute viene prima di ogni spettacolo. Per questo motivo tutta la comunità di Strasatti oggi vuole rivolgere un unico messaggio a Gerardina Trovato.

Forza Gerardina.

Ti aspettiamo. La tua serata è soltanto rimandata.

Quando tornerai a cantare, Strasatti sarà pronta ad accoglierti con lo stesso affetto, con lo stesso entusiasmo e con quell'abbraccio che questa estate il destino ha deciso soltanto di rinviare.