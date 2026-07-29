Carburanti: Codacons chiede a Garante prezzi elenco impianti fuorilegge in Sicilia

Il Codacons chiede al Garante per la sorveglianza dei prezzi copia delle informazioni fornite alla Guardia di finanza circa gli impianti in Sicilia che non hanno applicato il taglio delle accise sui prezzi del gasolio. Ciò allo scopo di attivare le dovute azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell' esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.

Vogliamo capire quanti e quali distributori e compagnie petrolifere stiano ostacolando la riduzione dei listini alla pompa omettendo di trasferire sui prezzi finali il taglio delle accise per 17 centesimi di euro disposto sul gasolio - spiega il Codacons - Il mancato ribasso dei prezzi, oltre a rappresentare una palese violazione dei decreti emanati dal governo, produce danni economici abnormi ai cittadini, in un periodo in cui aumentano i rifornimenti di carburante legati agli spostamenti estivi degli italiani.

Una volta ottenuta la lista dal Garante, provvederemo a presentare le dovute denunce penali alle Procure della Repubblica siciliane, affinché siano accertate le responsabilità alla luce delle possibili fattispecie di truffa aggravata e manovre speculative - annuncia il Codacons.