Segregata dal marito in Egitto: donna ragusana liberata all'aeroporto di Palermo

Quattro dita per chiedere aiuto: così una donna ragusana è riuscita a fuggire dall’incubo in Egitto

Un gesto quasi impercettibile, ma dal significato inequivocabile. Quattro dita della mano chiuse nel palmo sono diventate il messaggio con cui una donna ragusana, arrivata all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo nella notte tra il 29 e il 30 agosto, ha fatto capire agli agenti della Polaria di avere bisogno di aiuto.

Dietro quel gesto si nascondeva una storia di anni di paura, isolamento e presunte violenze. La donna, sposata da oltre dieci anni con un cittadino egiziano, aveva vissuto per un periodo tra Palermo e Ragusa prima di trasferirsi con il marito al Cairo. È lì, secondo il suo racconto agli investigatori, che sarebbe iniziato il lungo periodo di sofferenza.

La donna ha riferito di essere stata picchiata, privata della possibilità di lavorare e di disporre autonomamente di denaro, oltre a essere sottoposta a forti limitazioni nei rapporti con l'esterno. Avrebbe inoltre raccontato agli inquirenti di essere stata costretta a subire rapporti sessuali contro la propria volontà.

Per anni avrebbe vissuto in una condizione di forte isolamento, senza poter utilizzare liberamente il telefono e potendo uscire soltanto accompagnata dal marito. Una situazione che, secondo quanto riferito dalla vittima, sarebbe andata avanti almeno dal 2017.

A spingerla definitivamente alla fuga sarebbe stata una circostanza particolarmente grave: la decisione del marito, secondo il racconto della donna, di cederla in moglie a un altro uomo in cambio di denaro.

È stato allora che la donna avrebbe trovato il coraggio e il modo di chiedere aiuto. Procuratasi un telefono, è riuscita a contattare una zia residente in Francia, sfruttando di nascosto reti Wi-Fi pubbliche o gratuite, non avendo denaro per acquistare ricariche telefoniche.

La zia ha quindi informato la polizia. Da quel momento è stata organizzata l'operazione coordinata dalla Procura di Palermo. Gli agenti della Polaria erano già a conoscenza dei nominativi della coppia e, una volta individuati all'aeroporto, hanno prestato particolare attenzione ai comportamenti della donna.

Poi quel segnale: le quattro dita chiuse della mano.

Un gesto che ha fatto scattare immediatamente l'intervento degli agenti e consentito di mettere la donna in sicurezza. Il marito è stato identificato e denunciato per maltrattamenti in famiglia e, a seguito della sua reazione nei confronti degli operatori, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo avrebbe negato le accuse mosse dalla moglie. La donna, invece, è stata sottoposta a controlli medici prima presso lo scalo aeroportuale e successivamente all'ospedale Policlinico di Palermo. Dagli accertamenti sarebbero emersi segni compatibili con le violenze da lei denunciate.

La vittima è stata inoltre ascoltata dagli investigatori alla presenza di una psicologa, nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura.

Al termine dell'intervento la donna è stata accompagnata in una struttura protetta.

Una fuga cominciata lontano dalla Sicilia e conclusasi a Palermo. E una richiesta d'aiuto affidata a un gesto semplice, quasi invisibile: quattro dita chiuse nel palmo della mano. Un segnale che, questa volta, è stato riconosciuto e ha permesso di interrompere una storia di paura.