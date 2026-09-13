ou
ULTIME NOTIZIE

Avola, Cannata rilancia il “Meno Di Pasquale”: “Più investimenti per i giovani”

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Forte temporale a Palermo, disagi e allagamenti

Forte temporale a Palermo, disagi e allagamenti

CronacaPalermo

Un forte temporale si è abbattuto su Palermo: la pioggia battente, accompagnata da tuoni e raffiche di vento, ha provocato qualche disagio ai cittadini tra interruzioni di energia elettrica e strade colme d’acqua a causa dei tombini ostruiti; problemi anche in ambito viabilità, con alcune strade contrassegnate da scarsa visibilità e dalla presenza di ampie pozzanghere.

Il maltempo ha colpito anche l’area costiera a ovest del capoluogo: dopo il temporale mattutino non si sono più verificati episodi simili, ma il cielo resta nuvoloso e le raffiche di vento proseguono senza sosta. Le previsioni meteo per oggi avevano spinto la Protezione civile regionale a diramare, nella giornata di ieri, un’allerta gialla in cinque province: Palermo, Messina, Catania, Trapani e Agrigento. L’avviso riguarda solo la giornata odierna: domani dovrebbe tornare il bel tempo.

Sui disagi del capoluogo si è espressa la consigliera comunale del M5s Concetta Amella, secondo la quale “arrivano le prime piogge e, puntualmente, arrivano anche i primi allagamenti causati dai tombini ostruiti. Dallo Zen a Mondello, la storia è sempre la stessa. Bastano 10 minuti di pioggia per mettere in ginocchio la città. A Palermo la prevenzione continua ad considerata alla stregua del misticismo. E invece è scienza esatta: si programma, si interviene prima dell’emergenza e si manutengono con regolarità le infrastrutture. Non ci si può ricordare dei tombini soltanto quando l’acqua ha già invaso le strade”.

Potrebbero Interessarti