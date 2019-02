Libro Fest tra Sicilia e Campania: la seconda edizione a Pozzuoli

Sicilia e Campania unite grazie al "Libro Fest", giunto alla sua seconda edizione, che dall'1 marzo all'11 maggio vedrà otto appuntamenti con protagonisti il libro e la lettura. La prima edizione è stata realizzata nel 2018 a Ustica, nell'ambito del Villaggio letterario, mentre quest'anno il "Libro Fest" è in programma a Pozzuoli. Otto momenti che racconteranno al pubblico la comune storia che lega la Campania e la Sicilia: si parlerà di letteratura e di cinema, ma anche del mistero dei Rosacroce e ancora del mare Mediterraneo raccontato ai bambini, di archeologia, di noir, di vino, di saggistica e di biografie legate al Sud. La seconda edizione è resa possibile grazie a un protocollo d'intesa tra il Comune di Pozzuoli e "Lunaria Onlus A2-Villaggio letterario" ed è organizzata in collaborazione con la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Il titolo completo della rassegna è "Pozzuoli Villaggio Letterario - Libro Fest II edizione" e si svolgerà a Palazzo Migliaresi al Rione Terra e al Polo culturale di Palazzo Toledo. L'edizione di quest'anno è dedicata al comandante Raimondo Bucher, che nel 1956 scoprì il patrimonio sommerso di Baia. Il "Libro Fest" è stato presentato a Pozzuoli durante un incontro al quale hanno partecipato l'assessore dei Beni Culturali Sebastiano Tusa, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l'assessore alla cultura Maria Teresa Moccia Di Fraia, l'assessore della pubblica istruzione Anna Maria Attore, il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, il direttore editoriale di Canale 21 Gianni Ambrosino e l'event manager Anna Russolillo, fondatrice del Villaggio letterario. Dopo l'edizione di Pozzuoli, nel 2020 il "Libro Fest" tornerà in Sicilia.