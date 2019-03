Ragazzo ucciso nell'Agrigentino senza un perchè: 19enne fermato

Il diciannovenne di Alessandria della Rocca, Pietro Leto, sospettato d'aver accoltellato e ucciso Vincenzo Giovanni Busciglio di 23 anni è stato fermato. Indagano i carabinieri, coordinati dal procuratore di Sciacca (Ag) Roberta Buzzolani, e dal sostituto Roberta Griffo. I militari durante la notte, hanno sequestrato dei coltelli nella disponibilità dell'indagato. Resta ancora da chiarire - secondo quanto rendono noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - il movente del delitto.

"Il paese è sconvolto, sta soffrendo. Conoscevo bene Vincenzo, era un bravo ragazzo. Non cercava risse, né liti. Era amabile e indifeso". Lo ha detto don Salvatore Centinaro, parroco di Alessandria della Rocca (Ag), parlando dell'omicidio di Vincenzo Giovanni Busciglio, 23 anni, ucciso a coltellate per strada. "Dovremmo chiederci, credo, come comunità, fino a che punto siamo vicini a Dio - ha aggiunto - Quando l'uomo si allontana da Dio diventa una bestia. Invito tutti ad una seria riflessione sul valore della vita e sul rispetto della dignità umana".