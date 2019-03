Mafia, giornata della Memoria. le vittime ricordate pure in piazza Trieste ad Avola

Anche ad Avola si è celebrata la Giornata della Memoria per non dimenticare le vittime di tutte le mafia. La cerimonia ha visto il prima linea Libera e gli scout avolesi. La cerimonia si è celebrata in serata in piazza Trieste dove nella parete della chiesa di San Giovanni sono state proiettate le foto delle persone cadute per mani mafiose. Presente tra gli altri il sindaco Luca Cannata, la vice presidente della Commissione regionale Antimafia, Rossana Cannata, assessori comunali e consiglieri. Sono stati ricordati i nomi dei "caduti" e soprattutto di non abbassare mai la guardia contro i soprusi della criminalità organizzata.