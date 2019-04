Siracusa, a Villa Reimann la presentazione di un volume su 'Diodoro'

Nuovo appuntamento culturale, promosso dalla Società Siracusana di Storia Patria, venerdì 12 aprile, alle ore 17,30, nella saletta conferenze di Villa Reimann a Siracusa. Saranno Emilio Galvagno dell’Università di Catania e Elena Santagati dell’Ateneo di Messina a presentare il volume di Calogero Miccichè “Diodoro Siculo. L’isola più bella. La Sicilia nella “Biblioteca Storica”. Diodoro, noto storiografo vissuto nel I sec. a.C., dà alla Sicilia un posto particolare nella sua opera storica e in questo modo lo storico siciliano compie un’operazione preziosa, perché, direttamente o indirettamente, salva e ci tramanda un’apprezzabile quantità di notizie riguardanti la storia dell’Isola. In questa dimensione storiografica egli svolge, accanto al ruolo di storico universale, come si proclama, anche quello di storico locale, di storico di Sikelikà. Con orgoglio egli conferisce, perciò, grande rilievo, alla storia, alla cultura, alle tradizioni della Sicilia e, muovendosi non di rado tra storia e etnografia, privilegia gli aspetti più propri e identitari dell’isola, che sono poi la sostanza intima di ogni storia locale. La Società Siracusana di Storia Patria parteciperà, inoltre, con interventi dei soci Salvatore Adorno, Salvatore Santuccio, Fabio Salerno e Pasquale Aloscari al “III° Seminario Nazionale SISSCO di Didattica della Storia’, che si svolgerà nei giorni 12 e 13 aprile nell’Aula Magna dell’Istituto “A. Rizza” sempre a Siracusa. L’incontro è promosso dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, con la collaborazione dell’I.I.S. “A. Rizza” e della stessa Società Siracusana di Storia Patria.

Anita Crispino