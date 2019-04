Incendi, roghi nel Palermitano a causa del vento di scirocco

Lo scirocco che soffia dalla scorsa notte sulla Sicilia ha alimentato decine di incendi divampati in provincia di Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la giornata per domare le fiamme a Villabate, a poca distanza da Villa Fabiana, sulla statale Palermo Agrigento; a Trabia, nei pressi del residence Sant'Onofrio; sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Termini Imerese; a Misilmeri nella zona di Piano Stoppa; a Geraci Siculo, nel parco delle Madonie, e ancora a Pollina, Partinico e Borgetto.