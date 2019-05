Modica, turismo esperienziale: Antica Dolceria Bonajuto all'avanguardia

A Modica sempre più in voga il cosìddetto "turismo esperienziale". All'avanguardia, in questo importante segmento, l'Antica Dolceria Bonajuto dove si susseguono le visite guidate all'interno del laboratorio dove si realizzano le famose barrette del cioccolato Bonajuto, apprezzata in tutto il mondo, e che ha avuto tra i suoi più illustri estimatori anche Leonardo Sciascia. Nella più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, le festività di Pasqua, del 25 Aprile e del Primo Maggio sono state numerose le "incursioni" di turisti italiani e stranieri che hanno potuto assistere alla lavorazione del cioccolato artigianale Bonajuto. A conclusione della visita, la tradizionale foto di gruppo nel caratteristico vicolo difronte al Duomo di San Pietro.