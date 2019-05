Droga, concessi gli arresti domiciliari al titolare di un bar di Floridia

Era stato arrestato sabato scorso perchè all'interno del suo bar di Floridia i carabinieri gli avevano trovato marijuana e hashish. Salvo Ierna, 67 anni, comparso davanti al Gip Carmen Scapellato, ha negato le contestazioni, negando che la droga trovata nel bar "Turi di Palmina" fosse la sua. Il gip non gli ha creduto, e gli ha applicato la misura degli arresti domiciliari.

Il locale di Ierna secondo alcuni informatori era diventato un ritrovo per tossici di sostanze stupefacenti e in particolar modo per consumatori di canne di marijuana e di spinelli di hashish. I Carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’esercizio commerciale, in parte al di sopra di un pannello del controsoffitto del bagno ad uso esclusivo del titolare ed in parte all’interno di un mobiletto, ben 25 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish divisi in altrettante dosi, oltre a 175 euro provento dell’attività di spaccio, per cui hanno ammanettato Salvo Ierna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tra l’altro, nel momento in cui i Carabinieri hanno fatto ingresso nel locale, due giovani risultati poi essere acquirenti di stupefacente, hanno tentato di dileguarsi per evitare il controllo, ma immediatamente notati dai militari dell’Arma, sono stati bloccati e trovati in possesso rispettivamente di 4 dosi di marijuana ed una dose di cocaina. Entrambi sono stati quindi segnalati all’autorità alla prefettura di Siracusa.