Caltanissetta, stabili le condizioni di Capodicasa in Rianimazione: la vicinanza di Musumeci

Sono stabili le condizioni dell'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa, da ieri pomeriggio ricoverato in Rianimazione al Sant'Elia di Caltanissetta, dopo essere stato colto da malore sotto la sua abitazione di Agrigento. Il quadro clinico stabile ed emorragia cerebrale in graduale riassorbimento. La Tac di ieri sera - realizzata sull'ex governatore della Sicilia- è confortante. Ad informare amici, conoscenti e simpatizzanti sulle condizioni di Capodicasa è stato Mario Mallia di Articolo 1 di Casteltermini. L'intera provincia di Agrigento è, infatti, in apprensione per le condizioni di salute di un uomo che ha fatto la storia politica locale, regionale e anche nazionale.

L'emorragia cerebrale, a quanto pare, sarebbe stata dovuta al trauma provocato da una caduta. Ma, adesso, sarebbe in graduale riassorbimento.

"Sono in contatto da ieri con l'assessore alla Salute e la direzione generale dell'Asp di Caltanissetta per seguire l'evolversi della prognosi dell'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa. Voglio, intanto, esprimere alla famiglia la mia vicinanza e quella del governo regionale, con l'auspicio che Angelo possa tornare presto a casa". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Capodicasa, 69 anni, presidente della Regione dal '98 al 2000 ed ex viceministro del governo Prodi, è ricoverato da ieri a causa di un'emorragia cerebrale.