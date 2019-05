Equitazione, medaglia di bronzo alla Sicilia al concorso di Piazza di Siena

La Sicilia lascia l'ottantasettesima edizione del Concorso internazionale ippico di Piazza di Siena a Roma con una medaglia di bronzo nella Coppa del presidente Intesa SanPaolo. Il team di giovani isolani, guidati da Filippo La Mantia, ha concluso la prova a due percorsi con un totale di 5 penalità. Un terzo gradino del podio importantissimo che mancava alla Sicilia dal 2015. Daria Zuccaro è stata la migliore in campo, in grado di mettere in fila due percorsi netti. Il team aveva chiuso la prima frazione di gara con sole 5 penalità. Poi nessun errore nel secondo percorso, quindi i cavalieri siciliani hanno mantenuto invariato il computo finale nella seconda giornata di gara. La Sicilia si è confrontata con altri quattordici team giovanili in rappresentanza di altrettante regioni d'Italia. La vittoria è andata all'Umbria, che ha chiuso con una sola penalità; secondo posto per la Liguria con 4