Stancanelli va in Europa, al suo posto al Senato entra Giovanna Petrenga

Giovanna Petrenga (nella foto) di Casal di Principe, in provincia di Caserta, tra un mese sarà senatrice della Repubblica con Fratelli d'Italia. Viene sanata, in questa maniera, una clamorosa ed errata interpretazione della legge elettorale delle Politiche che l’aveva lasciata come abbiamo scritto e dimostrato in decine e decine di articoli ed analisi, ingiustamente fuori dal parlamento. Lo scrive il quotidiano on line 'CasertaCe'.

Che Giorgia Meloni nutrisse stima e riconoscenza personale nei confronti della Petrenga, a noi era noto, ad altri un pò meno, ma si sa che molta gente parla a vanvera senza conoscere i fatti. La leader nazionale si è candidata com’è noto a capolista in tutte le circoscrizioni, affermando già da prima che avrebbe rinunciato al seggio di parlamentare europeo, dando spazio dunque ai secondi delle varie liste circoscrizionali lì dove il partito avesse conquistato il seggio.

Siccome i sondaggi erano buoni e promettevano bene, si era capito che nelle isole, Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania e figura significativa della destra siciliana, si sarebbe classificato sicuramente subito dietro la Meloni. Siccome Stancanelli è stato eletto al senato l’anno scorso nella circoscrizione proporzionale di Sicilia2, ora lascerà il seggio di Palazzo Madama alla numero 2 di quella lista che è proprio Giovanna Petrenga, che ritrova in Sicilia quello che la Toscana le aveva iniquiamente tolto.

Nel dettaglio, la Meloni, nella circoscrizione isole, dov’è scattato un seggio a Fratelli d’Italia, ha raccolto 63.564 preferenze, mentre Raffaele Stancanelli è arrivato a 30.331 preferenze, distanziando di molto quello che a questo punto è il primo dei non eletti, cioè Giovanni Luca Cannata, arrivato a 20.036 preferenze.