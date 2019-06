Sequestrate tre tonnellate di tonno a Riposto

Tre tonnellate di tonno rosso senza tracciabilità sequestrate dalla Guardia Costiera a Riposto (Catania) sono il bilancio dell'operazione 'By_Catch' organizzata la settimana scorsa dalla Direzione Marittima di Catania, durante la quale sono state controllate numerose attività commerciali tra cui rivendite al dettaglio di prodotti ittici, ristoranti e furgoni isotermici ed elevate ulteriori sanzioni per mancanza di tracciabilità. Il pescato, 15 esemplari di 'Thunnus thynnus che sul mercato avrebbero fruttato circa 50 mila euro, è stato trovato dentro due furgoni isotermici sprovvisti dei documenti che attestano la cattura e la provenienza del prodotto. Per i conducenti dei mezzi sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 16 mila euro. Il prodotto ittico, dichiarato commestibile all'uso umano dall'Asp, è stato donato a più di 20 associazioni caritatevoli benefiche della Sicilia Orientale.