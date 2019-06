Femminicidio a Carini, uccide la moglie e ferisce il figlio: arrestato

Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato nell'esercizio commerciale. L'assassino avrebbe anche ferito il figlio. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l'hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la figlia all'ospedale Cervello. Per la moglie non c'è stato nulla da fare.

Ad essere uccisa dal marito, Marco Ricci, di 41 anni è stata Anna Maria Scavo, 36 anni. Il femminicidio è stato commesso a Carini, nel palermitano. I due, secondo quanto riferito, erano separati ma l'uomo non si era rassegnato alla fine del rapporto. La vittima si trovava nel negozio di scarpe in cui lavorava come commessa, quando è stata colpita alla gola con un taglierino. Con i due c'era anche il figlio (e non la figlia come appreso in un primo momento) che è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.