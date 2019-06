Catenanuova, due donne perdono la vita in un incidente stradale sulla A19

Due donne hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Palermo - Catania, in terrtitorio di Catenanuova. Le vittime viaggivano a bordo di un Suv, quando sono state travolte da un mezzo pesante. L'impatto è stato micidiale e non c'è stato nulla da fare per le occupanti dell'auto. per estrarle dalle lamiere sono interventu i vigili del fuoco di Leonforte e di Adrano. Da quanto si apprende il veicolo con le due donne era fermo sulla carreggiata.