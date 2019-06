Greenpeace arriva a Siracusa: "Uniti per il clima no alle trivellazioni"

"Non possiamo permetterci nuovi pozzi di trivellazione di petrolio e gas e proprio in Sicilia c'è un progetto per estrarre gas davanti Licata. Anche per questo siamo arrivati a Siracusa". Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e clima di Greenpeace Italia, è a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace, imbarcazione dell'organizzazione ambientalista che arriva dalla Grecia in Sicilia nell'ambito del tour europeo "Uniti per il clima", per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici. La Rainbow Warrior è visitabile e prima di salire a bordo si può accedere al "Villaggio Greenpeace", una mostra sui cambiamenti climatici. Ospiti dell'organizzazione ambientalista, anche gli studenti di Fridays For Future che hanno incontrato a bordo della nave quattro sindaci della provincia siracusana per parlare di emergenza climatica. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha già dichiarato l'emergenza climatica. Seconda e ultima tappa a Palermo, dove la nave sarà aperta al pubblico dal 29 giugno al primo luglio.