Seby Rossitto: "Lo svincolo di Avola da mesi al buio, il Cas intervenga"

"Diverse sono le criticità dell’autostrada Siracusa – Gela, dal manto stradale che presenta in più punti sia buche che avvallamenti, alla presenza di erbacce sia ai lati di entrambe le carreggiate che nello spartitraffico centrale. Ma in particolar modo, tengo a precisare che da molti mesi, lo svincolo autostradale di Avola non è illuminato e pertanto, con un potenziale rischio per gli automobilisti, specie in prossimità del casello". A denununciarlo è il consigliere comunale Seby Rossitto che aggiunge: "In considerazione dell'imminente esodo turistico estivo, tale rischio non può che aumentare. Faccio pertanto un appello al Presidente del C.A.S. (Consorzio Autostrade Siciliane) affinché si adoperi al ripristino dell'illuminazione dello svincolo autostradale di Avola e di tutte le altre problematiche indicate. Al contempo, si chiede di sapere che tempi occorrono ancora circa la demolizione del casello autostradale di Cassibile, che l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, in seguito all’ennesimo incidente avvenuto qualche mese fa, aveva dichiarato, che sarebbe stato demolito entro la fine della stagione estiva".