Tardino (Lega) anche in Commissione pesca: mi batterò contro politiche europee vessatorie

L'eurodeputata di Licata, Annalisa Tardino, la più votata della Lega dopo Salvini nella Circoscrizione Sicilia - Sardegna, mette a segno il primo colpo politico, entrando a far parte, della Commissione pesca. Un settore che è stato sempre a cuore alla Tardino, già prima che diventasse parlamentare europeo, avviando un feeling con le marinerie della sua città di origine, ma anche con i pescatori di Mazara del Vallo, Palermo, Sciacca, Siracusa e della fascia ionica della provincia di Catania. "Vado particolarmente fiera di essere entrata a far parte della Commissione pesca - ha detto in un video- messaggio l'eurodeputata - perchè fin dal mio ingresso in politica ho sempre ricevuto il sostegno delle marinerie siciliane e sarde. E' mia ferma intenzione contribuire al massimo delle mie possibilità alla difesa e lo sviluppo di questo comparto fortemente vessato fin'ora dalle politiche europee unitamente al collega parlamentare, Lorenzo Viviani". Annalisa farà anche parte delle Commissioni, Libertà civili che si occuperà della protezione dei diritti dell'uomo, di Giustizia e affari interni (criminalità, e procedure per asilo e immigrazione) e Bilancio europeo.