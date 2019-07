Rapina violenta in casa di un novantenne: tre fermati a Palermo

a Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di "fermo", emesso dalla procura di Palermo nei confronti di tre palermitani: Domenico Taibbi, 49 anni, Davide Terracchio, 36 anni e Rosolino Rizzo, 18 anni. Secondo le indagini della squadra mobile sarebbero loro i protagonisti di una violenta rapina in appartamento messa e segno lo scorso 12 maggio. Vittime un pensionato di 90 anni ed il suo badante mauritiano. I due sono stati sorpresi a casa dai rapinatori che pur di portare via tappeti e preziosi, non hanno esitato a colpire ripetutamente entrambi, provocando una frattura vertebrale all'anziano ed un trauma cranico all'extracomunitario. A fare da basista ai due rapinatori sarebbe stato proprio il badante mauritiano, con la violenza e la minaccia di gravi ritorsioni. L'autista della banda, come ricostruito dai poliziotti grazie ai sistemi di videosorveglianza è stato Rizzo. Taibbi dovrà rispondere di estorsione, rapina e lesioni personali; Terracchio di rapina e lesioni personali e Rizzo del solo reato di rapina. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto per Taibbi e Terracchio l'arresto in carcere mentre per Rizzo i domiciliari.