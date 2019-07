Contadino muore a San Biagio Platani schiacciato dal suo trattore

Un contadinodi 63 anni, Luigi Alessi, è morto, ieri sera, schiacciato dal suo trattore nell'Agrigentino. Nel centro abitato di San Biagio Platani, in via Papa Giovanni XXIII, l'uomo dopo averlo parcheggiato, all'improvviso, si è accorto che il mezzo pesante si era messo in movimento. Alessi avrebbe provato a fermare il trattore, arrampicandosi nella cabina guida. Sarebbe però scivolato ed è stato schiacciato da una ruota del mezzo pesante. Nonostante l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso del 118, per il contadino non c'è stato nulla da fare. Della ricostruzione dell'incidente si stanno occupando i carabinieri