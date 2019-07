Prende due persone in ostaggio e rapina le Poste di Belvedere di Siracusa: preso il bandito

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, Angelo Latella, accusato di aver commesso una rapina in un ufficio postale di Belvedere, frazione di Siracusa. l'uomo, residente a Reggio Calabria, avrebbe fatto irruzione nell'ufficio poco dopo le 13,30, con il volto travisato e con una pistola giocattolo, tenendo in ostaggio due utenti e tre dipendenti, uno dei quali, un addetto alle pulizie, si è sentito male per la paura. Arrivata un'ambulanza del 118, il rapinatore ha cercato di fuggire verso una zona di campagna con un bottino di 12 mila euro, arrampicandosi poi su un albero, ma i carabinieri lo hanno arrestato recuperando tutto il denaro.