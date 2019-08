Piromani in azione a Priolo, incendiata una Fiat 500 in via Carlo Goldoni

Nuovo attentato con il fuoco a Priolo. A distanza di pochi giorni, la scorsa notte una Fiat 500 è stata data alle fiamme in via Carlo Goldoni, nei pressi delle case popolari di contrada ex Feudo. L’incendio è divampato poco prima delle 3 della scorsa notte. L’esplosione, provocata dalle fiamme, è stata avvertita in tutta la cittadina. Sul posto le pattuglie del radiomobile dei carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e alla rampa per disabili d’accesso alla palazzina.