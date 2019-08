Fiorella Mannoia con tre tappe in Sicilia, Ragusa, Taormina e Palermo

Sbarca anche in Sicilia, con tre tappe, il "Personale tour" di Fiorella Mannoia che sta attraversando i luoghi estivi più suggestivi della penisola. La cantante sarà in concerto il 16 agosto a Ragusa in piazza Libertà, il 17 al Teatro antico di Taormina e il 19 a Palermo al teatro di Verdura. Ad accompagnarla sul palco i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre). Fiorella Mannoia presenterà dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico "Personale" e i suoi più grandi successi. "Essere appassionati di qualcosa - spiega l'artista che ha radici siciliane - è la più̀ grande fortuna che si possa avere. Non c'è età̀ per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia. E questa è la mia piccola e umile 'personale'. Ho voluto abbinare a ogni brano di questo album uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni". Il tour proseguirà in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d'Italia.