Cgil, Cisl e Uil denunciano: "Troppo lavoro nero in edilizia in provincia di Siracusa"

Cgil, Cisl e Uil, denunciano l'eccessivo ricorso al lavoro nero in edilizia in provincia di Siracusa. In un documento firmato da Saveria Corallo (Feneal Uil) Paolo Gallo (Filca Cisl e Salvo Carnevale (Fillea Cgil) scrivono: "Nonostante le nostre incessanti segnalazioni agli organi di vigilanza e nonostante gli innumerevoli interventi delle forze dell’ordine a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza per l’eccezionale lavoro a tutela dei lavoratori vessati da condizioni capestro da parte di imprenditori a cui evidentemente piace il colore nero, simbolo del malaffare e della concorrenza sleale, continuiamo a registrare un poco rassicurante livello di elusione ed evasione contributiva, oltre i livelli di guardia. Abbiamo da tempo inaugurato, come sindacato unitario delle costruzioni, una straordinaria stagione di denuncia e monitoraggio costante delle deviazioni dalle regole, culminata in alcune azioni memorabili. Abbiamo inoltre lanciato a tutte le amministrazioni comunali di questa provincia un piano enti elusione che vogliamo inaugurare nella provincia di Siracusa, istituendo un comitato di controllo permanente incrociando le nostre informazioni per metterle a disposizione degli organi di vigilanza".