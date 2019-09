Vittoria, l'abitazione allacciata alla rete elettrica pubblica: ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Vittoria, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica un 29enne disoccupato. In particolare, i militari dell’Arma, a seguito di mirati controlli esperiti congiuntamente a personale specializzato dell’ENEL, hanno accertato che all’interno dell’abitazione dell’arrestato era stato realizzato un allaccio abusivo del contatore dell’energia elettrica alla rete pubblica mediante un apposito bypass di fili. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.