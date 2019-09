Chiude a Floridia l'Ufficio per l'impiego: Carianni avvia contatti con i vertici

Il Consigliere Comunale di Floridia, Marco Carianni, è intervenuto sulla chiusura dell’ufficio di Collocamento a Floridia.

La sezione Floridiana del Centro per l’impiego è stata, per l’intera Comunità, un punto di riferimento. Nell’ultimo periodo di attività l’ufficio ha operato con diligenza sia a livello ordinario, ovvero nel sostenere i cittadini nella collocazione al lavoro o nella determinazione di pratiche utili all’ingresso occupazionale, sia nella raccolta delle adesioni ai cantieri di lavoro Regionali che, per la Comunità, costituiscono un momento di respiro, in senso occupazionale, dalla disoccupazione che ha attanagliato Floridia e la Sicilia nel suo complesso.

Questo è un momento molto particolare per la Regione Siciliana, si pensi alla cosiddetta “ fase 2” del Reddito di cittadinanza che comporta la sottoscrizione di un patto di lavoro presso i centri per l’impiego per poter introdurre chi beneficia del reddito nel percorso lavorativo previsto dalla normativa stessa.

Purtroppo, la Comunità Floridiana, ha subito una grossa perdita con la chiusura della sezione locale del Centro per l’impiego, motivo per cui vorrei conoscere le cause che hanno implicato la predetta chiusura e di conseguenza capire se si tratti di una chiusura legata alle condizioni della struttura oppure la chiusura sia scaturita dalla mancanza di personale e di figure richieste dalla Legge.

Ho chiesto un incontro al Responsabile dell’ufficio di Collocamento per la Provincia di Siracusa per capire se io possa essere utile a trovare una soluzione concreta al problema e riconsegnare l’Ufficio alla Comunità Floridiana. Sono in attesa di una risposta.