Andrea Accardi: "Rimasto al Palermo in D per una scelta di cuore"

"Mi reputo un professionista che ogni giorno lavora per raggiungere un obiettivo e, allo stesso tempo, sono un grandissimo tifoso del Palermo che è tutta la mia vita e l'ho sempre dimostrato. Restare qui è stata una scelta di cuore". Lo ha detto Andrea Accardi, difensore del Palermo e unico giocatore rimasto in squadra della vecchia proprietà, a proposito della scelta di fare il doppio salto dalla Serie B alla Serie D pur di rimanere in rosanero. Accardi ha raccontato le sue sensazioni sul nuovo Palermo a Gianlucadimarzio.com. "Il club adesso ha una società molto solida alle spalle - continua Accardi - e non è stato difficile trovare un punto di incontro. Sono felice che i quotidiani di tutto il mondo stiano elogiando i tifosi del Palermo che sono unici. Un plauso particolare a chi c'è sempre stato ed ha sostenuto la squadra nei momenti più neri e un benvenuto a chi si è avvicinato adesso o si è riavvicinato, perché soltanto insieme ai nostri tifosi possiamo raggiungere l'obiettivo di riportare il Palermo dove merita". Accardi però non vuole fare programmi a lunga scadenza. "Non penso ai sogni - dice - penso agli obiettivi concreti ed imminenti. Oggi l'unico obiettivo di tutti, dal presidente Mirri al magazziniere, è quello di vincere il campionato di Serie D, non possiamo sprecare energie pensando ad obiettivi futuri".